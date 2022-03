19h30 Médias – Guerre en Ukraine : "Si les tentatives de paix échouent, ce sera la troisième guerre mondiale", prévient Volodymyr Zelensky

Depuis près d’un mois, l’armée russe attaque sans relâche l’Ukraine. Dans la nuit de dimanche à lundi, la capitale Kiev a de nouveau été la cible d’intenses bombardements. Huit personnes au moins sont mortes au cours de ces dernières 24h. À Marioupol, la situation est catastrophique. Liseron Boudoul, reporter pour TF1, est l’une des rares journalistes à avoir pu y entrer avec les forces russes. Dans la ville assiégée, les Ukrainiens résistent et refusent de déposer les armes malgré les ultimatums de la Russie. Vendredi dernier, alors que son armée pilonne l’Ukraine depuis près d’un mois, Vladimir Poutine s’est offert un gigantesque show devant 80 000 Russes acquis à sa cause. Dans le stade Loujniki, le dirigeant russe a célébré en grandes pompes les huit ans de l’annexion de la Crimée. Une célébration prétexte, surtout destinée à montrer Vladimir Poutine conquérant et un peuple en admiration. À total contre-courant de Vladimir Poutine et de la propagande du Kremlin qui assure que la guerre en Ukraine est un triomphe, les images des convois de soldats morts ou blessés rentrant au pays, de nuit, dans la plus grande discrétion, viennent contredire le discours bien rodé du dirigeant russe. Le Covid fait son grand retour dans les médias. Mis de côté par la guerre et la campagne présidentielle, le virus opère depuis quelques jours un retour fulgurant. Le variant BA.2, petit frère d’Omicron, se propage à la vitesse grand V dans tout l’hexagone. Gros week-end politique pour Valérie Pécresse. La candidate de la droite était en meeting et a donné trois interviews aux JT français. Sur France 2 samedi midi, Valérie Pécresse a dévoilé quelques-uns des noms de ses futurs ministres en cas de victoire en avril prochain. Parmi eux, le général Pierre de Villiers ou le judoka multimédaillé Teddy Riner. Lesquels n’étaient visiblement pas au courant. À droite, on commence de plus en plus à douter des capacités de Valérie Pécresse. Il se murmure que chez Les Républicains, on préparerait déjà l’après-défaite. Tout comme Valérie Pécresse, Éric Zemmour est en perte de vitesse à trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle. Pour la première fois, le candidat passe sous la barre des 10% d’intentions de vote. Pas d’effet « Marion Maréchal-Le Pen » pour le polémiste.