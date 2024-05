19h30 Médias - Attaque d'un fourgon pénitentiaire : Gabriel Attal rend hommage aux deux agents tués dans l'Eure

Un hommage national à Arnaud Garcia et Fabrice Moello, les deux agents pénitentiaires tués lors de l'attaque d'un fourgon dans l'Eure, a été rendu ce mercredi par Gabriel Attal à Caen. Les deux agents tués ont été décorés des insignes de chevalier de la légion d’honneur. Le président a pris tout le monde de court en annonçant sa visite surprise en Nouvelle-Calédonie ce mardi matin en Conseil des ministres. Objectif : renouer le dialogue après une semaine d’émeutes et annoncer la création d’une mission composée de hauts fonctionnaires. Ce mardi, LCI a organisé le premier débat télévisé entre les huit principales têtes de liste aux élections européennes du 9 juin. Durant trois heures, Manon Aubry (LFI), Jordan Bardella (RN), François-Xavier Bellamy (LR), Léon Deffontaines (PCF), Raphaël Glucksmann (PS/Place publique), Valérie Hayer (Renaissance), Marion Maréchal (Reconquête) et Marie Toussaint (Les Écologistes) ont répondu aux questions de David Pujadas. Après avoir évoqué l'aide à l'Ukraine, la menace russe, la situation dans la bande de Gaza et la Nouvelle-Calédonie, les huit candidats ont parlé des questions économiques, leurs propositions en matière d'environnement avant de conclure sur les sujets migratoires. Invité surprise ce matin sur Cnews, JoeyStarr chez Praud n’était pas le seul. Dans un autre style Francois-Xavier Bellamy était là pour réagir à l’invective de Marine Le Pen à son encontre... C’était quelques minutes plus tôt sur le même plateau, chez Laurence Ferrari, à propos de la Nouvelle-Calédonie. Ni une ni deux, Pascal Praud a donc invité Bellamy sur son plateau pour mettre de l’huile sur le feu.

En savoir plus sur Julien Bellver