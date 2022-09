19h30 Médias – "Il est impossible d’isoler la Russie" : Vladimir Poutine menace l’Occident

Six mois après le début de sa guerre en Ukraine, Vladimir Poutine n’hésite désormais plus à menacer frontalement l’Occident. Invité à la tribune d’un forum économique à Vladivostok, le dirigeant russe a affirmé que les sanctions financières prises contre la Russie finiraient par se retourner contre les opinions publiques occidentales. Vladimir Poutine en est convaincu : personne ne pourra jamais isoler la Russie sur la scène internationale. À Vladivostok, Vladimir Poutine a profité de la tribune qui lui était offerte lors d’un forum économique pour faire ce qu’il fait le mieux : mentir. Le dirigeant russe a assuré que la Russie ne coupait pas les approvisionnements en gaz russe de l’Europe. Pourtant, l’opérateur russe Gazprom invoque toujours des problèmes techniques pour justifier ses coupures. La compagnie est même allée jusqu’à produire un clip hallucinant montrant l’Europe plongée dans le froid. Tout le gaz que la Russie ne fournit plus à l’Europe, elle a décidé de le brûler dans une ultime provocation, désastreuse pour le climat et incompréhensible sur le plan économique. Après plusieurs jours passés à la centrale nucléaire de Zaporijia, prise par les Russes au mois de mars, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique a rendu un rapport tout sauf rassurant. Après ses propos remettant en cause la réalité des crimes de guerre commis en Ukraine, Ségolène Royal a-t-elle fait son Mea culpa ? Comme tous responsables politiques, en fonction ou non, l’ancienne ministre a bien du mal à formuler des excuses claires. La preuve avec son interview sur LCI mardi soir. Jean-Luc Mélenchon a-t-il vraiment disputé sa dernière campagne électorale pour l’Élysée ? L’Insoumis avait annoncé, au lendemain de sa défaite, qu’il cèderait sa place à la nouvelle génération, mais il semblerait qu’il soit devenu moins catégorique. Si succession il y a, qui pourra remplacer le vieux chef Insoumis ? Bernard Cazeneuve est toujours en rogne contre le Parti socialiste et son accord avec la NUPES. L’ancien Premier ministre, qui a quitté le PS pour montrer son désaccord, a publié un manifeste dans lequel il tape sans ménagement contre Jean-Luc Mélenchon ainsi que sur l’actuel patron des socialistes, Olivier Faure.