19h30 Médias: il y a aussi des bonnes nouvelles sur le front du Covid

En savoir plus sur Yann Barthes

Sans grande surprise, Jean Castex a annoncé ce jeudi soir la mise en place d’un couvre-feu généralisé sur tout le territoire dès 18h. Le Premier ministre a également fait le point sur l’accélération de la vaccination : depuis ce jeudi, les plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous dès lundi pour se faire vacciner. Problème : le site bug déjà, parce que de plus en plus de Français sont finalement prêts à se faire vacciner. Maintenant que les Français veulent massivement se faire vacciner, il va falloir assurer l’approvisionnement du pays en doses suffisantes. Après un démarrage difficile, on remonte doucement mais sûrement dans le classement : on est presque aussi rapide que nos voisins allemands, mais encore très loin des Italiens. Quoique, à y regarder de plus près, les chiffres très encourageants en Italie sont sujet à polémique. Que se passe-t-il dans les Alpes-Maritimes ? Le département est le plus touché de France par le Covid, alors que le couvre-feu à 18h y a été mis en place depuis le 2 janvier déjà. Dans le département, le variant anglais est bien présent, avec 20% de cas suspects. Autre raison qui pourrait expliquer cette explosion des cas : la proximité de Monaco, paradis fiscal, mais aussi sanitaire. Ce qui a donné lieu à un échange particulièrement tendu entre Christian Estrosi et le prince Albert de Monaco. Enfin une bonne nouvelle sur le front du Covid. D’après les dernières recherches, l’immunité des personnes ayant contracté le Covid dure au moins huit mois dans 95% des cas. Deuxième bonne nouvelle : cette immunité est même tout aussi efficace que le vaccin. Nouvelles suites dans l’affaire Olivier Duhamel. Et qui dit suites dit nouvelles victimes collatérales. Cette fois, c’est au tour d’Alain Finkielkraut de payer les pots cassés de sa dernière prise de parole très polémique.