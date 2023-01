19h30 Médias – Insurrection au Brésil : que s’est-il passé ?

Coup d'État, coup de force ou insurrection, il est encore difficile de définir les événements qui ont eu lieu à Brasilia, au Brésil, ce dimanche. Plusieurs milliers de militants pro-Bolsonaro ont attaqués plusieurs lieux de pouvoir pour exiger le retour de leur candidat, battu par Lula en octobre dernier. Le Palais présidentiel, le Congrès et la Cour Suprême, symboles du pouvoir brésilien, ont tous été pris d'assaut par les militants, débordant les forces de l'ordre. Bilan des attaques : des policiers frappés, des journalistes agressés, des bâtiments saccagés et des œuvres d'arts vandalisées. Comment plusieurs milliers de pro-Bolsonaro ont-ils pu s'organiser et se réunir pour prendre d'assaut les trois plus grands symboles politiques de Brasilia ? Pour le comprendre, il faut, comme souvent, se tourner vers les réseaux sociaux. « Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer ! Il fait ce qu'il veut », « Je ne l'aurai même pas pris au téléphone ». Les propos de Noël le Graet, patron de la FFF, au micro de RMC, ont du mal à passer. Le premier à riposter n'était autre que Kylian Mbappé, suivi de près par le Real Madrid. Ce n'est pas la première fois que le patron de la FFF se retrouve à l'origine d'une polémique. Celle-ci peut-elle être celle de trop ? La Russie affirme avoir tué 400 soldats ukrainiens ce week-end. Alors que l'Ukraine dément formellement, les deux pays se livrent à une guerre de communication depuis 48h. Le gouvernement s'apprête à présenter sa réforme des retraites et la rumeur veut que Les Républicains y soient favorables. Le parti va-t-il soutenir la majorité face à ce texte de loi plus que controversé ?