19h30 Médias – Interview d’Emmanuel Macron : une prestation brouillonne

Dimanche soir, Emmanuel Macron s’est exprimé lors d’un entretien donné aux chaînes TF1 et France 2, en direct dans leurs Journaux de 20 heures respectifs. Une prise de parole annoncée semble-t-il tardivement aux deux médias. Et le président de la République, devant dix millions de téléspectateurs, s’est longuement étendu sur deux sujets, la messe du pape donnée au Stade Vélodrome de Marseille, et la question migratoire qui agite l’actualité ces derniers jours. 35 minutes durant lesquelles le chef d’Etat français a parfois oublié qu’il faisait face à des journalistes. Ce lundi matin, de nombreux médias jugeaient la prestation d’Emmanuel Macron raté. Ce lundi après-midi, à l’Elysée, le gouvernement a enfin présenté son fameux « plan écologique » attendu depuis de longs mois, autour notamment d’Elisabeth Borne. Durant son allocution aux deux Journaux de 20 heures dimanche soir, Emmanuel Macron a parlé « d’une écologie à la française, une écologie de progrès ». Le président de la République a également insisté sur les bénéficies pour les Français à être plus « verts », notamment sur un plan financier. Il a également annoncé une sortie du charbon en 2027, une promesse déjà entendue. Emmanuel Macron joue définitivement gros sur la question écologique. Samedi à Paris, se tenait une manifestation contre les violences policières. Un rassemblement marqué par une image, celle d’un policier sortant son arme et la braquant, avant de regagner son véhicule. Mais dans une seconde vidéo, on y aperçoit des individus cagoulés s’en prenant à la voiture du policier. Sandrine Rousseau, elle, est montée au créneau contre le geste du policier. Une scène qui n’a pas manqué d’animer les débats sur les chaînes d’information.