19h30 Médias – Israël : le Premier ministre Benyamin Netanyahou en difficulté face aux manifestants

La mobilisation est de plus en plus importante en Israël. Ces derniers jours, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre une réforme qui vise à limiter le pouvoir des juges et de la Cour suprême face au pouvoir politique. Depuis quelques semaines déjà, Benyamin Netanyahou est de plus en plus contesté dans le pays, à tel point que des voix s’élèvent contre lui au sein même du gouvernement. Pour mettre fin aux manifestations, le Premier ministre a annoncé suspendre cette réforme pendant quelques semaines. Il a 37 ans, est progressiste, d’origine indo-pakistanaise et désormais Premier ministre de l’Écosse. Cette semaine, Humza Yousaf a succédé à Nicola Sturgeon. Le nouveau dirigeant a adhéré au parti indépendantiste écossais en 2005, et est devenu six ans plus tard le plus jeune député anglais jamais élu au Parlement. Depuis, sa carrière politique a explosé. Ancien ministre écossais de la Justice, des Transports puis de la Santé, Humza Yousaf souhaite notamment augmenter les impôts des plus riches et espère que l’Ecosse obtiendra son indépendance dans les cinq prochaines années. Le développement de l’intelligence artificielle n’a jamais autant inquiété qu’aujourd’hui. Depuis plusieurs semaines déjà, cette technologie peut générer des photos très proches de la réalité. Pour éviter les dérives, des centaines d’experts ont signé une pétition, cette semaine, dans laquelle ils réclament une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles au nom de « risques majeurs pour la société et l’humanité ». Selon certaines études, ces nouvelles technologies pourraient remplacer 300 millions d’emplois dans les prochaines années. Des chiffres qui n’ont pas manqué de faire réagir les médias américains. Dimanche dernier, tout le Liban n’était plus à la même heure. Une partie du pays est passée à l’heure d’été, mais l’autre moitié non. Un désordre provoqué par Najib Mikati, le Premier ministre du pays. Trois jours avant le changement d’heure, l’homme politique a décidé que le pays ne passerait pas à l’heure d’été avant le 21 avril, date de fin du ramadan. L’annonce a créé la confusion, puisqu’une partie de la population a décidé de résister au changement d’heure. L’ensemble du pays est finalement passé à l’heure d’été ce jeudi.