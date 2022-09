19h30 Médias - Italie : à quoi ressemblerait l’Europe de Giorgia Meloni ?

Le vendredi, Julien Bellver inaugure une nouvelle version du 19h30 Médias, une version géo-politique et médiatique. Cette semaine, il brosse le portrait de Lizz Truss, pressentie pour remplacer Boris Johnson, mais déjà en froid avec Emmanuel Macron, il revient sur le débat entre Lula et Jair Bolsonaro au Brésil et nous parle de l’Italie, au bord d’un basculement national à l’extrême droite. L’Italie va-t-elle élire Giorgia Meloni, figure de l’extrême droite, à la tête de son pays ? La candidate est bien partie pour l’emporter, au grand dam d’Emmanuel Macron. Si l’Italie bascule à l’extrême droite, les équilibres européens s’en trouveront-ils bouleverser ? Ancienne amie de la France, l’Italie pourrait choisir de se tourner vers des dirigeants plus radicaux, à l’image du hongrois Viktor Orban. Lundi prochain, les Britanniques connaîtront le nom de leur nouveau Premier ministre. Lequel pourrait bien être une Première ministre. Lizz Truss, actuelle ministre des Affaires étrangères, est donnée favorite. Si Mary Elizabeth Truss de son vrai nom l’emporte, les relations entre le Royaume-Uni et la France risquent de sérieusement se refroidir, la candidate étant une adepte du french bashing. Dans un mois, les Brésiliens seront appelés aux urnes pour élire leur futur président. Le très conversé Jair Bolsonaro peut-il décrocher un second mandat ? L’actuel président brésilien est en concurrence avec son prédécesseur, l’ancien président Lula, encore très populaire au Brésil malgré son passage en prison après un scandale de corruption. Cette semaine, les deux hommes se sont affrontés lors d’un débat télévisé très suivi par les Brésiliens. Le président Jair Bolsonaro affrontait son prédécesseur, l’ancien président Lula, lors d’un débat télévisé à quelques semaines de l’élection présidentielle au Brésil. Des trois heures de débat, une séquence a été particulièrement commentée, la plus misogyne.