19h30 Médias – IVG dans la Constitution : journée historique pour les droits des femmes

Le Parlement s’est réuni en Congrès au château de Versailles pour inscrire l’IVG dans la Constitution. Une première mondiale. 50 ans après le vote de la loi Veil ayant légalisé l’avortement en France en 1974, la réunion du Congrès parachève une longue bataille politique commencée par la gauche et finalement embrassée par le gouvernement. À quelques mois des élections européennes, le Rassemblement national a tenu ce week-end son premier grand meeting de campagne à Marseille. Le président du parti, et en tête de liste, Jordan Bardella, était accompagné de Marine Le Pen pour défendre leur concept d’Europe des Nations. Les obsèques d'Alexeï Navalny ont lieu ce vendredi dans la banlieue de Moscou. Malgré la peur, des milliers de personnes ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Alors que les principales têtes de liste pour les élections européennes du 9 juin sont déjà en campagne, les macronistes ont enfin officialisé la leur jeudi 29 février avec la présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen, fille et petite-fille d’agriculteurs, Valérie Hayer.

