19h30 Médias : IVG dans la Constitution, un message envoyé à toutes les femmes du monde

780 voix pour, 72 voix contre. Les parlementaires réunis en Congrès à Versailles ce lundi 4 mars, ont adopté l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Une cérémonie ouverte aux Français officialisera cette inscription le 8 mars prochain pendant la journée internationale des droits des femmes. Un message d’espoir envoyé à toutes les femmes du monde. La France insoumise, dont Mathilde Panot qui était à l’initiative de cette révision constitutionnelle à l’Assemblée, s’est félicitée de ce vote historique via un message sur X mettant face à face Simone Veil et Mathilde Panot. Une publication qui n’a pas du tout plu au petit-fils de Simone Veil. Nouveau déplacement européen pour Emmanuel Macron. Le président de la République, est en visite à Prague, où il a rencontré son homologue Petr Pavel pour parler nucléaire civil. Très vite, les propos du chef de l’Etat sur l’envoi de troupes en Ukraine se sont retrouvés au cœur de toutes les discussions. En République tchèque, Emmanuel Macron s’est donc trouvé un allié sur la question. C’est la grande date du cycle des primaires américaines. Une journée où 15 Etats votent en même temps pour désigner qui sera leur représentant aux élections présidentielles du mois de novembre. Pour se consacrer exclusivement à son duel avec Joe Biden, Donald Trump veut être intronisé comme le champion incontesté des républicains lors de la grande journée du « Super Tuesday » et enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley.

En savoir plus sur Julien Bellver