19h30 Médias : le gouvernement sous pression à J-3 avant la mobilisation contre la réforme des retraites

J-3 avant la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L’enjeu est de taille et ça se voit : pour la première fois depuis 10 ans, tous les syndicats appellent ensemble à manifester. De quoi mettre une grosse pression sur le gouvernement, lequel craint l’embrasement à tout moment. Face à une forte mobilisation, Elisabeth Borne acceptera-t-elle de céder du terrain ? A en croire ses dernières déclarations, rien n’est moins sûr. La semaine de mobilisation contre la réforme des retraites aurait dû être une semaine idéale pour Jean-Luc Mélenchon. Raté : visiblement, qu’il s’agisse de l’opinion ou des médias, l’ex-leader de la France Insoumise semble avoir perdu de sa superbe auprès des Français. Et de ses propres militants. Ce week-end, la ville de Dnipro dans l’est de l’Ukraine, a été la cible de violents bombardements. Des frappes russes ont touché des civils, faisant au moins 40 morts et plus de 70 blessés. La Russie nie être à l’origine des frappes. Pour la première fois, l’Occident en la personne du Royaume-Uni a décidé de livrer des chars d’assaut à l’Ukraine. François Hollande est un habitué de la matinale de France Inter. Il y a même été 11 fois depuis son départ de l’Elysée. Ce lundi matin, il y était pour critiquer sans mâcher ses mots la presque réélection d’Olivier Faure à la tête du Parti socialiste. L’actuel Secrétaire du PS a bien failli être réélu dès le premier tour, mais a échoué de peu. Un échec inconcevable pour l’ancien président. Nous ne sommes qu’en 2022, la prochaine élection présidentielle n’aura pas lieu avant 2027, mais déjà un homme s’amuse à teaser sa probable future candidature : François Bayrou.