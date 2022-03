19h30 Médias : "Je suis inquiet, pessimiste", Emmanuel Macron ouvre le sommet européen de Versailles

Deux jours pour tenter de trouver des solutions pour mettre un terme à l’invasion russe en Ukraine, c’est l’objectif du sommet européen informel organisé à Versailles depuis ce jeudi. En fin de journée, Emmanuel Macron a pris la parole pour s’adresser à la presse. Le président s’est dit « inquiet » et « pessimiste ». Après avoir bombardé un hôpital pédiatrique, l’armée russe a ciblé une maternité de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine. L’image d’une femme enceinte évacuée après l’attaque s’est retrouvée à la Une de toute la presse internationale ce jeudi. Face aux images de la guerre en Ukraine, l’émotion est vive partout… ou presque. Sur le plateau de CNEWS ou sur celui de BFMTV, plusieurs séquences ont choqué cette semaine. Marioupol, durement touchée par les frappes russes ces derniers jours, n’est pas la seule ville meurtrie d’Ukraine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’armée russe a multiplié les attaques contre plusieurs régions du pays, notamment à proximité de Kiev, la capitale. À Kherson, sous contrôle russe, la résistance s’organise. Les habitants manifestent inlassablement dans les rues malgré la présence militaire russe. Alors que plus de deux millions d’Ukrainiens ont fui le pays, Volodymyr Zelensky multiplie les déclarations et les vidéos pour montrer qu’il n’a pas quitté Kiev. Le président ukrainien mène une véritable guerre de communication en s’adressant aux médias occidentaux. Quand on pense à Robert Ménard, on pense à ses tracts anti-réfugiés dans sa ville de Béziers. Depuis ce matin, Robert Ménard est un homme nouveau. À la surprise générale, sur le plateau de LCI, Robert Ménard a fait son Mea Culpa. Emmanuel Macron a été clair : il ne veut pas d’un débat avec les autres candidats à l’élection présidentielle. Mais peut-il vraiment s’y soustraire ? Jour après jour, la pression médiatique augmente et ses opposants durcissent le ton. À un mois du premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a réuni tous les parlementaires de sa majorité pour une grande opération câlinage. À la sortie, ils avaient tous bien appris leur leçon et on en a croisé quelques-uns prêts à tout pour être interviewés.