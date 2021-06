19h30 Médias : Jean-Luc Mélenchon s'enfonce

Emmanuel Macron, en visite dans un lycée de la région, a reçu une gifle alors qu’il allait à la rencontre d’une foule rassemblée pour le saluer. Les images de son agression tournent en boucle sur toutes les chaînes d’info depuis cet après-midi – à l’exception de LCI qui a choisi de ne pas diffuser la vidéo. Deux hommes ont été interpellés. D’après les premières informations rapportées par Le Figaro, ils seraient tous deux proches de la mouvance gilets jaunes. Si la gifle infligée à Emmanuel Macron a chassé toutes les autres actus de la journée, la pression ne faiblit pas sur Jean-Luc Mélenchon après ses propos polémiques sur France Inter ce week-end. Acculé par la presse, le patron des Insoumis est sous le feu des critiques de ses opposants politiques, mais également de la gauche. Seuls les Insoumis étaient sur le pont pour défendre leur chef ce mardi. Si le second tour de l’élection présidentielle devait voir s’affronter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Enthoven a déjà choisi son camp. Sur Twitter, le philosophe a joué au jeu curieux du « Qui est le pire du pire » ? Face à la polémique suscitée par ses déclarations, Raphaël Enthoven a annoncé quitter les réseaux sociaux. Sur le front de la santé, le président du Conseil scientifique a fait son grand retour dans les médias ce matin, après cinq mois d’absence. Sur RTL ce mardi, Jean-François Delfraissy a notamment évoqué un mail envoyé à son homologue américain, le Dr Anthony Fauci, lui faisant part de « pressions » pour utiliser l’hydroxychloroquine sur les malades du Covid. Le mystère derrière l’origine du Covid-19 se trouve-t-il dans un petit village perdu dans le sud de la Chine ? Depuis plusieurs semaines, les médias du monde entier s’intéressent à cette hypothèse. En 2012, six ouvriers travaillant dans une mine proche du village ont développé une pneumonie ressemblant étrangement au Covid. Trois d’entre eux en sont morts. De plus, le virus le plus proche du Covid-19 à ce jour, le RaTG13 a été découvert sur des chauves-souris de cette même mine. De quoi éveiller les soupçons de la presse internationale qui bataille depuis pour avoir accès à la mine, sans succès.