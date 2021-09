19h30 Médias - Jean-Paul Belmondo : entre hommages et grosses récupérations politiques

Le décès de Jean-Paul Belmondo était à la Une de toute la presse française ce mardi. « Le Magnifique » revient à la Une de pas moins de vingt-cinq quotidiens, même l’Équipe a rendu hommage à l’acteur en titrant tous ses papiers en référence aux films de « Bébel ». En Europe aussi : au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Espagne ou en Italie, les journaux rendent hommage à Jean-Paul Belmondo. Côté politique aussi, on s’est bousculé depuis l’annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo pour lui rendre hommage. Celle qui a dû regretter d’avoir tweeté trop vite, c’est Sandrine Rousseau. Quand Emmanuel Macron annoncera-t-il sa candidature à sa réélection ? Pour essayer d’en savoir plus, les médias cuisinent les proches du président, avec plus ou moins de succès. À gauche, l’union est-elle impossible ? Entre les candidats, déclarés ou aspirants, les attaques sont déjà nombreuses. Le président Jair Bolsonaro a appelé ses soutiens à une manifestation monstre à Brasilia, la capitale. De premiers incidents ont éclaté dès lundi soir. Les observateurs redoutent un coup de force contre les institutions, à l’image de l’attaque du Capitole aux États-Unis peu avant le départ de Donald Trump.