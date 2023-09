19h30 Médias - Joe Biden : un mandat et puis s’en va ?

Les dernières apparitions publiques de Joe Biden n’ont pas joué en sa faveur. Le président américain qui fêtera ses 81 ans en novembre prochain, paraît particulièrement affaibli et désorienté. Récemment interrogé sur le dérèglement climatique par un journaliste, le chef d’Etat a alors répondu de manière confuse et décousue. Pire, la porte-parole de la Maison-Blanche a dû interrompre presque en urgence l’une de ses conférences. Pendant ce temps, huit citoyens américains sur 10 estiment que Joe Biden sera trop vieux pour se représenter en 2024. En plus de cela, son fils cadet, Hunter Biden se retrouve régulièrement au cœur de scandales mêlant drogues, prostituées et conséquentes sommes d’argent. Du pain bénit pour Donald Trump à un an des prochaines élections présidentielles américaines. Depuis plusieurs semaines, des milliers de migrants arrivent par bus, ou par leurs propres moyens sur la côte est des Etats-Unis, à Washington, mais surtout à New York. A l’origine de ces mouvements, le gouverneur Républicain Greg Abbott, qui a lui-même décider d’envoyer ces migrants au sein de la « Big Apple », tout simplement car le maire de la ville, Eric Adams, est démocrate. Résultat, des centaines de demandeurs d’asiles s’entassent, espérant trouver rapidement un logement d’urgence. Une situation alarmante qui a poussé Eric Adams à déclarer : « Le problème des migrants va détruire New York », lui qui est pourtant un fervent défenseur des personnes sans-papiers. Il faut dire que cette situation inattendue pourrait coûter 12 milliards de dollars à la ville. Une demande de rallonge financière a été communiquée à Joe Biden. L’élu républicain, George Santos, habitué à se mettre en scène sur les réseaux sociaux, a choisi la chaîne de télévision américaine CNN pour effectuer sa rentrée politique. L’homme de 35 ans enchaîne depuis quelques temps les mensonges sur sa vie passée. Cette semaine, on apprend que des membres de sa campagne, ainsi que des hauts responsables républicains étaient depuis longtemps au courant de ces fausses informations au sujet du natif de New York. Inculpé pour fraude, blanchiment d’argent, ou encore « mensonges devant la Chambre des Représentants », George Santos n’a pas semblé vouloir s’étendre sur le sujet devant les caméras.