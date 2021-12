19h30 Médias : Joséphine Baker est entrée au Panthéon

C’est l’image du jour qui écrase toutes les autres : Joséphine Baker a fait son entrée au Panthéon ce mardi après-midi, 46 ans après sa mort. Artiste libre, star des années folles, Joséphine Baker était aussi une fervente militante des droits civiques et antiraciste. 2000 personnes ont assisté à la cérémonie présidée par Emmanuel Macron. L’autre info du jour, c’est l’officialisation de la candidature d’Éric Zemmour. Après des mois de faux suspens, le polémiste s’est déclaré ce mardi midi dans une longue vidéo publiée sur sa chaîne Youtube. Moment assez inhabituel pour être souligné : la plupart des chaînes d’infos ont diffusé la vidéo d’annonce d’Éric Zemmour, en intégralité, sans savoir ce qu’elle contenait. C’est la punchline du jour. La troisième dose est-elle déjà obsolète ? Le variant Omicron venu d’Afrique du sud aurait-il déjà changé la donne ? Pour le gouvernement, pas question de faire l’impasse sur le rappel de vaccin. Face à un variant dont on ignore presque tout, le mieux est peut-être d’avoir le plus d’anticorps possible. Et pendant que le monde s’inquiète du variant Omicron, le variant Delta continue quant à lui de sévir. Pour la dernière ligne droite avant le vote des militants, Valérie Pécresse a décidé de dégainer punchline sur punchline.