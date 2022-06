19h30 Médias – Jubilé de la Reine : les médias français en font-ils trop ?

Impossible de passer à côté : toutes les chaînes étaient en édition spéciale depuis très tôt ce jeudi matin pour couvrir l’ouverture des festivités du Jubilé de Platine d’Elizabeth II. Toutes, sauf CNEWS, qui aura quand même dû se plier à l’exercice quelques minutes pour ne pas passer à côté de l’arrivée de la reine au balcon de Buckingham Palace. Toute la journée, les médias français en ont fait des tonnes sur le premier jour des célébrations qui vont en durer quatre. Mais ce n’est rien comparé à l’effervescence chez nos voisins Britanniques. Elles auront pris 6 jours et il fallait tendre l’oreille pour bien les entendre, mais les excuses de Gérald Darmanin aux supporters anglais ont fini par arriver. Malgré cette légère entorse à sa ligne, le ministre de l’Intérieur ne dévie pas de sa version des faits et maintient que « 30 à 40 000 » supporters britanniques sont venus à Paris munis de faux billets. À 10 jours du premier tour des élections législatives, Jean-Luc Mélenchon durcit le ton. Dans un meeting offensif, le patron de la France insoumise a tapé à répétition sur les riches et les entreprises qui, selon lui, ont été trop aidées pendant le précédent quinquennat. Côté patronat, on commence à s’inquiéter. Et donc à taper sur Jean-Luc Mélenchon. Pareil côté majorité où la consigne a été donnée de charger le patron de la NUPES. Consigne très bien suivie par Olivier Véran et Bruno Le Maire. Remettez le tapis rouge sur les marches du Palais des Festival, rappelez le jury, le Festival de Cannes a oublié de remettre un trophée. Celui de la révélation de l’année décerné à Xavier Bertrand pour l’ensemble de son œuvre.