19h30 Médias - Julien Bayou, Sandrine Rousseau : gros malaise chez les écolos

Après l’affaire Adrien Quatennens, accusé de violences conjugales, c’est au tour de Julien Bayou de faire face à des accusations de violences, psychologiques cette fois. Le patron d’Europe Ecologie les Verts a annoncé sa démission du parti quelques jours après les révélations, mais on sait encore peu de choses sur les accusations auxquelles il doit faire face. Lundi, son avocate a dénoncé une « instrumentalisation politique » pour faire tomber son client, visant sans la nommer Sandrine Rousseau, laquelle la première avait accusé publiquement Julien Bayou de violences envers son ex-compagne. Bruno Le Maire présentait son budget 2023 ce lundi devant les journalistes. Le ministre de l’Economie prévoit des comptes « à l’euro près » et une croissance à 1%, ce qui n’est pas de l’avis de tous les spécialistes. Vladimir Poutine a annoncé il y a une semaine la mobilisation de 300 000 soldats réservistes russes. Le dirigeant russe espérait grossir les rangs de son armée en Ukraine et instiller la peur chez les soldats ukrainiens, mais les premières images qui nous viennent de Russie ne sont pas flatteuses. On y découvre une nouvelle fois une armée mal préparée et mal équipée. Et ce, pour ceux qui ont effectivement répondu à l’appel de la mobilisation partielle. Depuis une semaine, on voit également des dizaines de milliers de jeunes russes quitter le pays pour ne pas être envoyés sur le front. Faut-il accélérer le pas sur la réforme des retraites ou, au contraire, prendre le temps de la négociation entre le gouvernement et les syndicats ? Au gouvernement même, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser.