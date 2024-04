19h30 Médias - Kendji Girac : l'affaire bascule à nouveau

Jeudi 25 avril, l’affaire Kendji Girac a connu un incroyable rebondissement. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a donné une conférence de plus d’une heure et demie lors de laquelle il a révélé que le chanteur avait admis avoir voulu simuler un suicide, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Une consommation abusive qui serait justement la source de la dispute entre le chanteur et sa femme le soir du drame. L’affaire ne cesse de passionner les chaînes d’info, qui n’ont pas raté une miette de la conférence et ont longuement débriefé, quitte à s’en prendre au procureur lui-même.

