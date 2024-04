19h30 Médias - Kendji Girac : les zones d’ombre qui agitent les chaînes info

L’affaire Kendji Girac continue de susciter l’intérêt des chaînes d’info en continu. En début de semaine, BFMTV avait déjà consacré près de 5h d’antenne à la blessure par balle du chanteur. Avec un objectif clairement affiché : faire la lumière sur les zones d’ombre de l’affaire, entre les prélèvements sur sa compagne, les différentes versions de la communauté gitane et l’ouverture d’une enquête pour tentative d’homicide volontaire. Sur la chaîne d’info en continu, qui a bien du mal à croire à la thèse de l’accident, tous les spécialistes imaginables se sont succédé pour avancer leurs théories. Pendant ce temps sur CNews, on n’était pas loin de diffuser la nécro de Kendji Girac…

