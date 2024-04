19h30 Médias - Kendji Girac blessé par balle : que s’est-il passé ?

Le chanteur Kendji Girac a été blessé par balle cette nuit, sur une aire d’accueil de gens du voyage à Biscarosse. Son pronostic vital n'est plus engagé. Un vote historique au Capitole ! Après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants a voté samedi en faveur d’un énorme plan d’aide à l’Ukraine, Israël et Taïwan, soutenu par des élus des deux bords. Pour la presse américaine, l’adoption de ces mesures représente un revers pour Trump et ses soutiens au sein du Parti républicain. C’est au rythme des tambours et des chants traditionnels mahorais que Marine Le Pen a été accueillie à Mayotte ce samedi. Cette fois, la députée du Rassemblement National a prévu une visite de deux jours sur le territoire, à quelques semaines des élections européennes. Au programme : des discussions avec les élus sur le projet de loi Mayotte mais surtout des échanges avec des habitants en colère. Lors de sa visite, Marine Le Pen a organisé une rencontre avec un collectif d’habitants anti-immigration, à proximité du stade de Cavani, où près de 200 demandeurs d’asile, en attente de solution de relogement, dorment sur des cartons, depuis le démantèlement de leur camp le 22 mars.

