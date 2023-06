19h30 Médias : Kenzo, jeune supporter agressé dans les tribunes d’Ajaccio à cause de son maillot de l’OM

C’est un fait divers qui choque la France depuis 24h : le jeune Kenzo, 8 ans, et son père ont été agressés dans les tribunes d’Ajaccio lors du match contre l’OM. Le tort du jeune garçon ? Avoir porté le maillot de son club préféré, l’Olympique de Marseille, adversaire d’Ajaccio ce soir-là. Son agression fait depuis la Une des médias français et relance le débat d’une « décivilisation » de la France selon le terme consacré utilisé pour la première fois par Emmanuel Macron en Conseil des ministres il y a quelques semaines. Alors que l’Assemblée nationale doit encore débattre de la proposition de loi déposée par le groupe LIOT visant à abroger la réforme des retraites, l’intersyndicale s’apprête à défiler ce mardi pour une quatorzième journée de mobilisation. Une manifestation décrite par la presse comme la « dernière », en forme de « baroud d’honneur », ce qu’espère également le gouvernement. La gauche se divise et ne se cache plus. Ce week-end, à Montpellier, étaient réunis les partisans d’une gauche anti-NUPES et même anti-Mélenchon. La gauche de Carole Delga, maire de la ville hôtesse, mais aussi de Benoît Hamon ou d’Anne Hidalgo. Interrogé sur France Info, le député Insoumis François Ruffin a écarté de ses priorités les questions de genre, notamment celle d’une loi permettant le changement de genre, pourtant prévue au programme de Jean-Luc Mélenchon. Ses propos ont choqué la communauté LGBT, mais ont également provoqué la colère de ses collègues, le poussant à rétropédaler dans la foulée. A peine arrivé au Mont St-Michel à l’occasion du millénaire de la construction de l’abbaye qui surplombe le rocher, Emmanuel Macron a poussé un coup de gueule contre… les journalistes. Il leur reproche la polémique autour du maréchal Pétain qui a fait la Une quelques jours plus tôt.