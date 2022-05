19h30 Médias : la cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron ressemblera-t-elle aux anciennes ?

Plus qu’un jour avant l’investiture d’Emmanuel Macron. Samedi, le président réélu se succédera à lui-même dans la cour de l’Elysée. L’occasion pour la rédaction de se plonger dans les archives des anciennes investitures. À chaque cérémonie, des images restent dans l’histoire : Nicolas Sarkozy et sa famille recomposée qui arrivent devant les marches de l’Elysée ou encore, François Hollande qui tourne aussitôt les talons après avoir raccompagné le couple Sarkozy. Si la nouvelle cérémonie d’ouverture est annoncée plus sobre que la précédente, le président Macron ne manquera pas l’étape du défilé sur les Champs-Elysées ni celle du recueillement sur la tombe du soldat inconnu. Cette semaine, la gauche s’est enfin entendue sur un accord en vue des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Cette coalition peut-elle obtenir la majorité à l’Assemblée nationale ? L’union peut-elle vraiment tenir ? De son côté, l’extrême-droite ne semble pas prête à s’accorder. Marine Le Pen tient-elle sa revanche après une campagne hostile d’Eric Zemmour ? Pour y répondre, Julien Bellver fait appel cette semaine dans le Médiamètre à trois experts : Neïla Latrous de France Info, Mathilde Guénégan de TF1 et Olivier Beaumont du Parisien.