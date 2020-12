19h30 Médias: la chute de la chaîne Telefoot, une aubaine pour Canal + ?

En savoir plus sur Yann Barthes

C’était LA grande nouvelle du week-end : face à la reprise de l’épidémie, l’Allemagne a décidé de renforcer ses mesures sanitaires. Jusque-là, le pays faisait office de bon exemple en Europe et dans la presse allemande, on moquait d’ailleurs les restrictions françaises, mais la seconde vague a frappé le pays plus durement qu’attendu. Pendant que l’Allemagne se reconfine et qu’en France on conjure le pays de respecter les gestes barrières voire de s’isoler une semaine avant Noël, certains continuent à faire la fête comme si de rien n’était. C’est désormais devenu un rituel : tous les lundis, on débriefe les soirées clandestines du week-end. Cette semaine, c’était au tour de Marseille de faire parler d’elle avec une gigantesque fête réunissant 500 personnes, la plus importante depuis le début de la pandémie. La semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex a douché les espoirs du monde de la Culture en annonçant le maintien des fermetures jusqu’au 7 janvier minimum. Pour défendre cette prolongation, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a assuré le SAV sur les matinales, en assurant que nos voisins européens avaient pris les mêmes mesures. Si c’est vrai pour l’Allemagne et l’Italie, certains pays rouvrent progressivement leurs lieux culturels. C’est notamment le cas de la Suisse, de l’Autriche et de l’Espagne. A l’approche de Noël, certains élus pensent avoir trouvé la solution pour protéger leurs administrés : le dépistage massif. Au Havre et à Charleville-Maizières, décision a été prise de tester massivement la population. Mais est-ce vraiment efficace ? Les spécialistes eux-mêmes sont partagés. Côté médias enfin : la chaîne Telefoot, c’est déjà terminé. Quatre mois seulement après son lancement, la chaîne de Mediapro va s’arrêter dès la fin de l’année. Le groupe espagnol, qui devait verser quelques 800 millions d’euros à la Ligue 1 a cessé de payer ses dettes depuis le mois d’octobre. Une catastrophe pour la Ligue de Football Professionnelle, mais aussi et surtout pour les clubs de foots. Les droits télés représentent pour les plus petits d’entre eux jusqu’à 60% de leur budget. Mediapro s’est engagée à poursuivre la diffusion des matchs jusqu’à l’arrivée d’un nouveau diffuseur, qui pourrait être Canal +.