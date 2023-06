19h30 Médias : la contre-offensive ukrainienne peut-elle déjà être déclarée comme un échec ?

Ce mercredi 21 juin, un sommet capital s’est déroulé à Londres pour penser à la reconstruction de l’Ukraine en présence de 60 Etats. Le coût de la reconstruction est estimé à plus de 400 milliards de dollars sur 10 ans. Ce sommet porte un regard vers l’avenir mais certains pensent qu’il est un peu tôt pour envisager l’après-guerre en Ukraine. L’heure est toujours à la contre-offensive ukrainienne; Les observateurs sont formels : celle-ci a du mal face à une armée russe de mieux en mieux organisée. La télévision d’Etat russe annonce même que la contre-offensive serait terminée d’ici quelques semaines. Néanmoins, certains experts estiment que le rythme plus lent que prévu de cette contre-offensive n’est pas représentatif de son potentiel. Les prochaines semaines seront capitales. La dissolution du collectif écologiste “Soulèvements de la Terre” a été actée ce mercredi 21 juin, une décision qui suscite de vives réactions des militants et de la Nupes. Des manifestations de soutien ont été organisées dans une centaine de villes. Greta Thunberg, présente à Paris pour le sommet sur le climat, a apporté son soutien au mouvement. Les membres du collectif s’exposent au délit de reconstitution de ligue dissoute, puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le Conseil d’Etat pourrait retoquer cette dissolution aux bases juridiques fragiles. L’autre défaut de cette décision est le risque de radicalisation du mouvement. Ce mercredi 21 juin, une violente explosion d’un immeuble à Paris a fait 6 victimes en urgence absolue et une personne toujours portée disparue. Les dégâts sont impressionnants. La piste du gaz est privilégiée bien que l’on ne connaisse toujours pas de manière certaine l’origine du sinistre. Le gaz avait déjà causé une explosion à Paris en 2019, faisant 4 morts. Une rescapée accuse le gouvernement d’inaction sur le sujet. Alors que des rumeurs de remaniement circulent, les ministres en place et leurs éventuels remplaçants se positionnent. Olivia Grégoire espère rester alors que Jean-Louis Borloo présente ce qui s’apparente à un plan gouvernemental dans les médias. Le journaliste Geoffroy Lejeune, licencié de Valeurs Actuelles pour une ligne éditoriale jugée trop d’extrême-droite, a rejoint le Journal du Dimanche en tant que directeur de rédaction. Récemment racheté par Vincent Bolloré, le Journal du Dimanche s’est largement rapproché de la droite mais cette tendance pourrait encore s’accentuer avec l’arrivée de Geoffroy Lejeune. En signe de protestation, la rédaction a voté une grève à plus de 90%.