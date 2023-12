19h30 Médias : la COP28 qui démarre ce jeudi à Dubaï est-elle inutile ?

La CO28 a débuté ce jeudi à Dubaï. Une conférence de l’ONU sur le climat qui a lieu chaque année et qui regroupe cette fois-ci 197 pays et 70 000 personnes. Les enjeux autour de cette gigantesque réunion mondiale sur le climat sont colossaux, mais la décision de se réunir à Dubaï, le septième plus grand producteur pétrolier de la planète, semble particulièrement hypocrite. Et ce alors que la ville est quasiment entièrement artificielle, un véritable chaos écologique donc. Certains responsables d’entreprise ou scientifiques en France appellent eux à un boycott de la conférence. Les médias, eux, s’interrogent sur la nécessité de l’évènement. Pourtant, des discussions importantes y ont tout de même lieu chaque année. Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU à notamment demandé cette année à ce que la sortie des énergies fossiles figure dans l’accord. Après sa relaxe par la Cour de Justice de la République, Eric Dupond-Moretti s’est rendu à l’Elysée, avant de prendre la parole sur le plateau d’Anne-Sophie Lapix sur France 2. C’est en faisant profil bas et d’une voix posée que l’actuel garde des Sceaux s’est exprimé, montrant son envie de tourner la page de cet épisode, et sa fiabilité en tant que ministre auprès notamment d’Emmanuel Macron. La photographe officielle du président a d’ailleurs parfaitement mis en scène leur tête à tête d’hier soir. Une victoire judiciaire, médiatique et politique pour le ministre de la Justice, et une défaite cinglante pour ses détracteurs. Notamment l’extrême droite et l’extrême gauche qui ont critiqué la Cour de Justice de la République, qui a été créée en 1993, et que François Hollande et Emmanuel Macron ont voulu supprimer. A Gaza, la trêve entre l’armée israélienne et le Hamas a de nouveau été prolongée pour un septième jour. Ce soir, dix otages retenus par l’organisation terroriste devraient être remis en liberté, alors que l’on a appris il y a quelques minutes la libération d’une otage française. Mia Schem, âgée de 21 ans avait été enlevée durant le tristement célèbre Nova Festival, le 7 octobre dernier. Ce mercredi une journaliste de la chaîne de télévision nord-américaine, MSNBC est apparue particulièrement émue devant la photo d’un bébé de 10 mois, devenu un véritable symbole des otages du Hamas, et potentiellement mort. L’incertitude règne toujours ce jeudi autour du sort de ce bébé et de sa famille. Une famille qui serait en fait potentiellement détenue par une autre faction du Hamas selon Israël, le Front Populaire de la Palestine. Une véritable guerre psychologique en fond. La France Insoumise est elle, une nouvelle fois, au cœur d’une polémique de par ses supposés liens avec cette organisation terroriste. Les Insoumis sont donc appelés à s’expliquer sur le sujet, mais les membres du groupe d’extrême gauche nient un par un en bloc. La militante palestinienne de 72 ans Mariam Abou Daqqa, membre du FPLP est au cœur de ses soupçons, alors qu’elle a été expulsée de France il y a quelques jours. Mais ce n’est pas tout.