19h30 Médias : la droite se met enfin en ordre sur le cas Éric Zemmour

Avec 13% d’intentions de vote dans les derniers sondages, Éric Zemmour talonne les candidats de la droite. Il n’est plus qu’à un point de Xavier Bertrand, mais a déjà un point d’avance sur Valérie Pécresse. De quoi forcer Les Républicains à se mettre d’accord sur une ligne de conduite commune vis-à-vis du polémiste. Du côté d’Emmanuel Macron, la stratégie du « pas de commentaire » n’aura pas duré très longtemps. Interrogé ce mercredi, le président s’est autorisé un commentaire sans équivoque. Tout comme l’ancien président Nicolas Sarkozy. C’est l’histoire d’un coup média, d’un coup de com’ et d’un coup politique. Mardi, le nouveau chef du service politique d’Europe 1, Louis de Raguenel, annonçait la réduction drastique des visas accordés aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens. L’information confirmée quelques minutes plus tard par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a coupé l’herbe sous le pied de Marine Le Pen qui tenait, quelques heures après, son discours sur l’immigration.Un mois après le retrait des troupes américaines en Afghanistan, plusieurs hauts dirigeants de l’armée étaient entendus cette semaine au Congrès. Des auditions compromettantes pour Joe Biden. Après sa défaite à la primaire des écologistes face à Yannick Jadot, que va devenir Sandrine Rousseau ? Va-t-elle se rallier à son rival ou pactiser avec un concurrent ? Quant à Yannick Jadot, va-t-il se rapprocher d’Anne Hidalgo pour espérer faire gagner la gauche en 2022 ? À droite, même dilemme : Valérie Pécresse va-t-elle s’écarter pour laisser le champ libre à Xavier Bertrand ? Malgré l’annonce d’un Congrès en décembre pour choisir le candidat de la droite, les tensions entre les concurrents sont toujours très vives. Pour finir, un peu de sport : Lionel Messi a marqué son premier but avec Paris contre Manchester