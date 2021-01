19h30 Médias: la face cachée de Didier Raoult

En savoir plus sur Yann Barthes

La France va-t-elle se reconfiner en mars ? Alors qu’un couvre-feu élargi à tout le territoire vient d’être mis en place, beaucoup craignent déjà un reconfinement inévitable dans les prochaines semaines. Tout dépendra de la poussée des variants, surtout celui venu d’Afrique du Sud, qui pourrait échapper au vaccin. A Mayotte, située à 1400km de l’Afrique du Sud, toutes les liaisons internationales ont été suspendues. Dans certains pays, les variants font déjà de gros dégâts. A Manaus, en Amazonie, la ville est submergée par le Covid, alors que 75% de la population était pourtant déjà immunisée contre le virus. Faut-il prévoir la mise en place d’un passeport vaccinal ? Selon un sondage publié par Le Parisien ce week-end, 62% des Français y sont favorables. Pour l’heure, pas la peine de se précipiter puisque seul 0,6% de la population est vaccinée, mais les compagnies aériennes, elles, ne demandent que ça. Et elles ne sont pas les seules : les géants du numérique aussi. Le professeur Didier Raoult a-t-il reconnu s’être trompé sur l’hydroxychloroquine ? Spoiler alert : non. En revanche, l’immense majorité de la communauté scientifique, elle, maintient que le médicament n’a aucun effet dans le traitement du Covid-19. En Russie, nouvel épisode dans l’affaire Alexeï Navalny. Après six mois passés en Allemagne pour se remettre de son empoisonnement, l’opposant russe a été arrêté dès sa descente d’avion à Moscou ce week-end.