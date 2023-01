19h30 Médias – "La France est un ennemi" : le vice-président de la Douma réagit aux livraisons d’armes en Ukraine

Les livraisons d’armes et de chars européens en Ukraine sont très mal perçues en Russie. Sur BFMTV ce mardi, un très proche de Vladimir Poutine a condamné en direct le soutien français à l’armée ukrainienne. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, chambre basse du Parlement russe, a qualifié la France « d’ennemie » de la Russie. Pour faire passer sa réforme des retraites, le gouvernement devait faire un sans-faute. Raté après cette première grosse bourde signée Franck Riester, ministre chargé des relations avec le Parlement. Dans une interview accordée à LCP le ministre a laissé échapper l’impact négatif de la réforme sur les femmes qui pourraient se retrouver à travailler plus longtemps que les hommes. En première ligne de la réforme des retraites, le ministre du Travail Olivier Dussopt, n’est pas épargné par les médias, l’opposition, ni même pas les personnalités de la société civile. Sur BFMTV, l’acteur Yvan Le Bolloc’h n’a pas été tendre envers le ministre. Le gouvernement partait hyper confiant avec sa réforme des retraites, convaincu de pouvoir la faire voter à l’Assemblée, sans encombre et, surtout, sans 49-3. A peine plus d’une semaine après la présentation de la loi, les choses semblent bien plus compliquées que prévu.