19h30 Médias : la France rend hommage à Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération

Le 11 novembre n’est jamais férié dans les médias : chaque année, les chaînes déploient les gros moyens pour suivre les commémorations de l’Armistice de 14-18. Comme tous les ans, TF1 est en tête des dispositifs médiatiques et pour cause, les commémorations de cette année rendaient aussi hommage à Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, mort à l’âge de 101 ans. Dans le reste de l’actualité, le retour du Covid se fait de plus en plus certain. La cinquième vague de l’épidémie déferle sur l’Europe et menace la France. Emmanuel Macron avait déjà appelé à la prudence lors de son allocution en début de semaine, Olivier Véran en aura rajouté une couche mercredi soir au JT de TF1. Qui dit retour du Covid dit aussi retour des médecins en plateaux et de leurs désaccords : on trouve toujours des alarmistes et des rassuristes sur les chaînes d’infos. Grosse crise diplomatique entre l’Europe et la Biélorussie cette semaine. Le président du pays, Alexandre Loukachenko, se sert cyniquement des migrants pour déstabiliser l’Europe, avec le soutien officieux de la Russie. Après ses annonces sur le nucléaire, les retraites et le travail, Emmanuel Macron serait-il en train de siphonner les idées de la droite ? Nicolas Dupont-Aignan n’a visiblement pas d’avis très clair sur Éric Zemmour. En février, le candidat était persuadé que le polémiste se rallierait à sa campagne. En octobre, alors qu’Éric Zemmour débutait sa percée dans les sondages, Nicolas Dupont-Aignan ne croyait pas à son succès. Maintenant qu’il est 17% d’intentions de vote, il se voit déjà l’un de ses ministres. Nouvel épisode dans la Débandada d’Arnaud Montebourg : le candidat a été lâché par « Les Jeunes avec Montebourg », qui ont carrément supprimé leur compte Twitter, après ses propos polémiques. Mais mercredi, un nouveau compte a été créé en soutien au candidat, « Les jeunes pour Arnaud Montebourg ». Quand ça veut pas, ça veut pas. Après un fiasco pour son hommage au général de Gaulle, rebelote ce jeudi pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, pour les commémorations du 11 novembre.