19h30 Médias : la France veut-elle ficher ses enfants musulmans ?

Emmanuel Macron prendra à nouveau la parole mardi soir. Va-t-il annoncer un allègement du couvre-feu ou la réouverture des petits commerces ? Pour l’heure, plusieurs propositions tournent dans les médias : la technique, bien rodée, permet de tester la réaction de l’opinion avant d’annoncer de nouvelles mesures. Un espoir tout de même : l’épidémie ralentit sur toute la France, parfois beaucoup plus vite que prévu. De quoi espérer un retour à la (quasi) normale pour les fêtes. Pour l’heure, le gouvernement se refuse à utiliser le terme de « déconfinement ». La France a-t-elle prévu de ficher ses enfants musulmans ? La rumeur a enflé tout le week-end après le tweet d’une journaliste du Washington Post qui a fini devant les yeux de la ministre pakistanaise des Droits de l’Homme avant de faire boule de neige. Le procès des écoutes de Nicolas Sarkozy s’est ouvert cette semaine à Paris. L’ancien président risque 10 ans de prison et un million d’euros d’amende. Aux Etats-Unis enfin, Donald Trump refuse encore et toujours d’admettre sa défaite. Depuis l’élection, le président multiplie les prises de parole à sens unique.