19h30 Médias : la gauche a-t-elle déjà perdue 2022 ?

Tous les vendredis, trois journalistes décryptent pour nous la stratégie com’ de la semaine. Aujourd’hui, on s’intéresse non pas à un candidat, mais à tout un courant : la gauche. Est-elle déjà condamnée à perdre la présidentielle ? On débriefe avec David Doukhan du Parisien, Caroline Vigoureux de l’Opinion et Rachid Laïreche de Libération. Cette semaine, la chaîne CNN a diffusé le témoignage choc d’un ancien inspecteur de police chinois. Il raconte le traitement infligé aux Ouïghours dans le pays, la violence des interrogatoires et les tortures sexuelles infligés à cette communauté musulmane persécutée en Chine. Au Royaume-Uni, l’époque post-Brexit démarre mal : pénurie de carburant, de produits frais et de chauffeurs routiers. Plutôt que de s’en prendre à eux-mêmes, les Britanniques ont trouvé leur cible : les Français. La télévision polonaise a diffusé une conférence de presse surréaliste : celle du ministre de l’Intérieur qui a tenté de prouver, photos à l’appui, que les migrants étaient pédophiles et zoophiles.