19h30 Médias : la gestion chaotique de l’immigration mexicaine par Joe Biden

Joe Biden fait face à une crise politique épineuse : la question de l’immigration est un échec total pour le président américain alors qu’il dénonçait la politique d’immigration de son adversaire Donald Trump trois ans plus tôt. Ironie du sort, il se trouve réduit à devoir prendre des mesures qui ressemblent furieusement à celles de son prédécesseur. Il n’a pas su tenir sa promesse de garantir le droit d’asile et les migrants se retrouvent entassés à la frontière. Ces images nourrissent le discours conservateur à un an de l’élection présidentielle. Pourquoi la crise migratoire est-elle si forte aux Etats-Unis ? La fin de la crise du Covid-19 est en cause : pendant la pandémie, l’administration américaine pouvait renvoyer les migrants de l’autre côté de la frontière pour des raisons sanitaires douteuses. 2,8 millions de personnes ont ainsi été expulsées. Cette crise pourrait coûter cher à Joe Biden, d’autant plus que les médias suivent en temps réel ce qu’il se passe à la frontière. Alors que Joe Biden est au plus bas dans les sondages, le doute sur sa candidature en 2024 se répand même dans les rangs démocrates, rendant l’hypothèse d’une victoire de Donald Trump de plus en plus réaliste. Récemment licencié de Fox News, l’animateur controversé Tucker Carlson a déjà retrouvé du travail : il a annoncé que son émission serait désormais diffusée sur Twitter. Il n’en a pas détaillé le contenu et a préféré s’en prendre aux médias comme son ami Donald Trump. Il n’a pas tari d’éloges sur le réseau social Twitter, nouveau temple de la vérité et de la liberté d’expression selon lui. Elon Musk a salué l’arrivée de Tucker Carlson en précisant toutefois “qu’aucun accord n’avait été conclu”. Avec cette annonce, Twitter poursuit sa transformation et les journalistes s’interrogent. Tucker Carlson pourrait bien couvrir la campagne présidentielle de 2024 sur le réseau social. Les relations entre la France et l’Italie sont toujours tendues suite aux déclarations de Gérald Darmanin critiquant la mauvaise gestion de la crise migratoire en Italie par Giorgia Meloni. Les médias italiens parlent même d’une crise diplomatique : le ministre italien des Affaires étrangères a annulé sa visite en France et Giorgia Meloni accuse le gouvernement français de jouer un double jeu. Pour l’heure, jamais autant de migrants n’ont tenté de traverser la mer Méditerranée et selon l’ONU, le premier trimestre 2023 a été le plus meurtrier. Alors que toutes les chaînes du monde entier ont suivi en direct le couronnement de Charles III à Londres, la chaîne italienne Sky TG24 a donné la priorité au direct en diffusant l’intervention de Silvio Berlusconi depuis sa chambre d’hôpital pour la première fois depuis son séjour aux soins intensifs. Le couronnement de Charles III a donc été relégué au second plan pendant 20 minutes. L’élu républicain George Santos a été inculpé ce mercredi 10 mai pour fraude, blanchiment d’argent et fausses déclarations à la Chambre des représentants. Il avait notamment menti sur ses origines, sa formation, sa religion et même sur son passé de drag queen. Il a finalement été remis en liberté contre une caution de 500 000 dollars. Malgré cela, il refuse de démissionner et il annonçait même être candidat à sa réélection quelques jours avant son inculpation. En attendant son audience le mois prochain, il continue de travailler et vient de présenter son projet de loi anti-vaccin. S’il est reconnu coupable sur tous les chefs d’accusation retenus contre lui, il risque jusqu’à 20 ans de prison.