19h30 Médias: la pénurie de masques aurait-elle pu être évitée ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le Premier ministre a de nouveau pris la parole ce jeudi soir et les nouvelles ne sont pas bonnes : les lieux culturels, qui devaient rouvrir au 15 décembre resteront fermés 3 semaines supplémentaires à cause des mauvais chiffres de l’épidémie. Si une tolérance sera appliquée le soir du 24 décembre, un couvre-feu sera mis en place dès le 16 décembre de 20h à 6h du matin, y compris le soir du réveillon. Sur le front de la gestion de l’épidémie, un homme est pointé du doigt par le rapport des Sénateurs : Jérôme Salomon. Le Directeur général de la Santé est accusé de n’avoir pas suffisamment anticipé la crise en balayant les recommandations d’une étude pourtant parue en 2018 et préconisant l’achat d’un milliard de masques pour faire face à une éventuelle pandémie. Avec le début de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, les épidémiologistes ont fait leur grand retour sur les plateaux. Parmi eux, c’est le professeur Eric Caumes qu’on entend le plus et pour cause, le chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière émet de grandes réserves quant à l’utilisation du vaccin Pfizer.