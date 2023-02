19h30 Médias : le Royaume-Uni face à son plus gros mouvement de grève en 10 ans

Le 1er février, près de 500 000 Britanniques ont manifesté pour réclamer une hausse des salaires pour faire face à l’inflation qui a dépassé les 10% dans le pays. Il s’agit de la plus grande journée de mobilisation depuis 2011 selon les syndicats. On compte parmi les manifestants des enseignants, des conducteurs de train et des fonctionnaires. Ainsi, beaucoup d’écoles étaient fermées et les transports étaient perturbés ce qui a paralysé une bonne partie de l’économie du pays. Pour tenter de limiter le droit de grève, le gouvernement institue une loi de “service minimum” dans les services publics. Ces contestations sociales entachent les 100 premiers jours du mandat du Premier ministre Rishi Sunak. Ce problème vient se rajouter aux nombreux scandales qui ont éclaté depuis sa prise de fonctions comme les démêlés fiscaux de l’un de ses ministres, Nadhim Zahawi, les accusations de harcèlement moral contre le ministre de la Justice Dominic Raab et contre le ministre Gavin Williamson et son apparition sans ceinture de sécurité dans une voiture. Sa côte de popularité est au plus bas : 6 Britanniques sur 10 ont une opinion défavorable de Rishi Sunak. Depuis sa prise de fonction au poste de présidente du Conseil des ministres en Italie en octobre 2022, Giorgia Meloni fait profil bas. A 46 ans, elle est à la tête du gouvernement le plus à droite du pays depuis la naissance de la République italienne en 1946. Alors qu’elle était attendue au tournant par ses voisins européens, le bilan de Giorgia Meloni 100 jours après le début de son mandat est jugé plutôt positif. Elle a complètement changé de ton dans les médias internationaux et a poursuivi le dialogue avec l’Union européenne pour rassurer les marchés et plaire à Bruxelles. Elle a même supprimé l’aide de 18 centimes sur le carburant alors que les prix explosent en Italie et malgré le mécontentement des habitants. Elle continue de diriger dans la discrétion et dans la lignée de son prédécesseur Mario Draghi. Aux Etats-Unis, plusieurs enquêtes ont percé à jour les mensonges de l’élu George Santos sur son passé. Le député s’était inventé une vie en mentant sur sa famille, son parcours scolaire, sa carrière professionnelle, sa religion et même sur le financement de sa campagne. Face à la pression, il a décidé de se retirer temporairement de deux commissions parlementaires, mais il a refusé de démissionner. Son dernier mensonge en date concerne son soi-disant passé de Drag queen au Brésil. Depuis George Santos est devenu une star dans les médias. Ces derniers n’hésitent pas à le poursuivre jusque dans des bars karaoké. Son histoire rappelle la série Netflix sur la plus célèbre arnaqueuse du monde entier Anna Delvey. Il a choisi de s’exprimer sur la polémique depuis la chaîne ultra-conservatrice One America News Network. Donald Trump a signé son grand retour dans la vie politique. L'ancien président a tenu le 28 janvier deux meetings dans le New Hampshire et en Caroline du Sud dans le cadre de sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Néanmoins, Donald Trump est ciblé par de multiples enquêtes, notamment sur sa responsabilité dans l'attaque menée par ses partisans contre le Capitol américain en janvier 2021. Sa victoire à la primaire du Parti républicain n’est pas encore garantie car il est distancé dans les sondages par le gouverneur de Floride Ron DeSantis. L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a expliqué que Vladimir Poutine l’aurait menacé avant le début de la guerre en Ukraine dans un documentaire de la BBC diffusé le 30 janvier. Lors d’un entretien téléphonique en février 2022, le président russe n’aurait pas apprécié une remarque de Boris Johnson sur une probable adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Il l’aurait donc menacé de lui envoyer des missiles. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a aussitôt démenti les propos prêtés à Vladimir Poutine.