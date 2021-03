19h30 Médias : la "positive attitude" d’Emmanuel Macron

Le divorce entre le prince Harry et Buckingham Palace est consommé. Alors que l’interview événement de Meghan Markle et son époux par Oprah Winfrey sera diffusée le 7 mars sur CBS aux Etats-Unis, le Times fait ce matin des révélations fracassantes. D’après le journal, plusieurs anciens employés du couple accusent Meghan Markle de harcèlement. Dans la foulée de ces révélations, Buckingham Palace a annoncé l’ouverture d’une enquête. Seulement voilà : le timing de ces révélations interroge, si bien que plusieurs commentateurs se demandent si le Palais ne serait pas en réalité à l’origine de ces accusations. Dans un tout autre registre, retour en France avec la conférence de Jean Castex ce jeudi soir. Le Premier ministre assume désormais pleinement sa stratégie du « tout sauf le confinement ». Qu’il soit local ou national, le « reconfinement » qu’il soit limité au week-end ou à quelques semaines est à éviter à tout prix. Du moins tant que c’est encore possible. Jean Castex a toutefois placé sous surveillance renforcée trois nouveaux départements et décidé un confinement le week-end pour le Pas-de-Calais jusqu’à début avril. Pourquoi ce département plus qu’un autre, alors que le Pas-de-Calais n’est pas celui le plus touché par l’épidémie ? Pour l’heure, Emmanuel Macron a une nouvelle obsession : l’après confinement, l’après couvre-feu, l’après épidémie. Le président veut d’ailleurs nommer un nouveau monsieur déconfinement et donner des infos « covid positive » dans les prochaines semaines. En Allemagne, Angela Merkel, sous la pression de sa population va déconfiner plus tôt que prévue. Le déconfinement se fera pas étapes successives, comme c’est le cas au Royaume-Uni. Depuis 15 jours, l’arrestation du rappeur Pablo Hesél, 35 ans, déchaîne les passions en Espagne. Le rappeur est accusé « d’apologie du terrorisme » après la publication de plusieurs tweets dans lesquels il attaque la monarchie et les forces de l’ordre.