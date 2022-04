19h30 Médias : la première journée d’entre-deux tours compliquée d’Emmanuel Macron

L’affiche du second tour sera donc la même qu’en 2017 : Emmanuel Macron vs Marine Le Pen. Le dénouement, lui, sera-t-il identique ? Rien n’est moins sûr. Dans les derniers sondages, l’écart entre le président sortant et la candidate du Front national est serré, très serré. Pour espérer l’emporter, les deux candidats vont devoir élargir et convaincre en dehors de leur camp. Emmanuel Macron et Marine Le Pen n’ont donc pas une minute à perdre. Ils étaient tous deux sur le terrain dès ce lundi matin. Valérie Pécresse a finalement réussi à être la « surprise » du premier tour, mais pas comme elle l’espérait. La candidate de la droite qui espérait être au second tour à la surprise générale termine avec le score le plus bas de l’histoire de son parti. Une défaite historique, à moins de 5% des voix, qui ne lui permet pas de voir ses frais de campagne remboursés. Pour éviter la banqueroute des Républicains, Valérie Pécresse en appelle désormais à la générosité de ses électeurs. Rachida Dati va-t-elle répondre à l’appel aux dons lancé par Valérie Pécresse ? Rien n’est moins sûr. La maire du VIIème arrondissement de Paris était LA star de toutes les soirées électorales. C’est donc une Rachida Dati gonflée à bloc qu’on a découvert sur le plateau de BFMTV et Valérie Pécresse en a fait les frais. Éric Zemmour a lui aussi connu un échec cuisant dimanche soir. Le polémiste, qu’on avait un temps annoncé au second tour, termine avec 7% des voix seulement. Sur CNEWS, ancien employeur d’Éric Zemmour, la soirée s’est jouée dans un déni total de cet échec. Les militants Insoumis sont passés par toutes les émotions ce dimanche soir du premier tour de l’élection présidentielle. D’abord la déception, puis l’espoir de voir leur candidat rattraper son retard et peut-être devancer Marine Le Pen, puis la résignation. Jean-Luc Mélenchon rate de peu le second tour, mais le rate quand même. L’actualité politique a monopolisé tout l’espace médiatique depuis 24h. Pourtant, en Ukraine, la guerre continue. Depuis le retrait des troupes russes de certaines villes, plusieurs dirigeants européens se sont rendus dans le pays. À commencer par Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, suivie par Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a effectué une visite surprise auprès de Volodymyr Zelensky à Kiev.