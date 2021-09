19h30 Médias : la primaire de la droite va-t-elle tourner au fiasco ?

La primaire de la droite devrait occuper les médias pendant les prochaines semaines et pour cause, elle pourrait bien tourner au fiasco plus vite que prévu. Ce mardi, le président du Sénat Gérard Larcher a défendu son idée, pendant qu’au même moment Rachida Dati dézinguait au contraire le principe de la primaire. Pour l’heure, 15 000 militants sont appelés à répondre à 20 questions sur les différents candidats : Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Denis Payre. Même Xavier Bertrand sera sondé dans ce questionnaire, alors qu’il se refuse depuis le départ à participer à la primaire. C’est officiel : les États-Unis ont quitté le territoire afghan. Le dernier soldat américain a quitté Kaboul lundi soir. Dans la presse française, on voit dans ce retrait des dernières troupes une « Kaboul abandonnée », une « débâcle », un « échec » voire une « faillite ». De l’autre côté de l’Atlantique, l’information fait elle aussi la Une. Sur le plan du Covid, beaucoup de bonnes nouvelles ce mardi. Didier Raoult sera officiellement à la retraite ce soir de son poste de professeur de l’AP-HM. Il reste toutefois encore directeur de l’IHU de Marseille pendant quelques jours. Pour autant, il n’est pas dit que Didier Raoult disparaisse des écrans. Autre bonne nouvelle : le retour à la vie normale n’a jamais été aussi proche. Prudence toutefois : d’autres pays ont déclaré victoire trop vite… avant de replonger face au variant delta.