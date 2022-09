19h30 Médias : la reine Elizabeth II est morte à l'âge de 96 ans

La reine Elizabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Julien Bellver revient sur le film médiatique de cette journée historique. Il est 12h36 heure anglaise lorsque Skynews interrompt ses programmes. La chaîne britannique vient de recevoir un communiqué spécial de Buckingham Palace annonçant que la reine Elizabeth II était placée « sous surveillance médicale » dans sa résidence écossaise de Balmoral à la demande de ses médecins, lesquels se disent « préoccupés » par son état de santé. Rapidement, les choses s’emballent : on apprend que le prince Charles et son fils, le prince William se rendent à Balmoral sur-le-champ. Quelques minutes plus tard, c’est au tour du prince Andrew, de la princesse Anne et du prince Edward, les trois enfants de la reine, de leur emboîter le pas. Plus tard dans l’après-midi, l’information est confirmée : le prince Harry se rend à son tour à Balmoral. Depuis plusieurs mois, l’opinion britannique se prépare au décès de sa souveraine. La reine Elizabeth II, affaiblie, fatiguée, avait drastiquement réduit ses apparitions publiques. On l’a vue, pour la dernière fois, ce mardi, lors de sa rencontre avec Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique. La reine Elizabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Le protocole britannique a tout prévu, de l’annonce de son décès aux jours qui suivront. L’opération porte même un nom de code : « London Bridge is down ».