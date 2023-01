19h30 Médias : la riposte russe à l’envoi de chars européens en Ukraine

Après l’annonce faite par plusieurs pays européens de livrer des chars en Ukraine, le pouvoir russe riposte. Le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine et le président Tchétchène ont tous montré les muscles dans une tentative d’intimider l’Union européenne qui est restée de marbre. A J-2 de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites, la CGT a mis un gros coup de pression aux partis politiques. A force de dire que le sujet est tabou, on en parle partout : et si les retraités étaient ceux qui devaient contribuer financièrement à l’amélioration du système ? Pour faire passer sa réforme des retraites, le gouvernement ne peut espérer convaincre ni la NUPES, ni le RN, lesquels ont déjà annoncé qu’ils ne soutiendraient pas le projet de loi. Seul espoir pour l’exécutif : obtenir le soutien des Républicains. Mais là encore, avec une fragile majorité au départ, le gouvernement n’a aucune certitude de l’emporter sans 49.3. Les Républicains voteront la réforme des retraites du gouvernement, mais pour ne pas être accusés d’avoir viré macronistes, les LR multiplient les critiques envers l’exécutif. Il y en a un, chez Les Républicains, que ce soutien au gouvernement ne ravit pas : Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France et membre honorifique de la Comédie française l’a bien fait comprendre.