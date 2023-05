19h30 Médias : la Russie attaquée sur son sol dans la région de Belgorod, mais par qui ?

La région russe de Belgorod, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, a été la cible de frappes aériennes lundi. Plusieurs villages ont été touchés pas des obus avant d’être envahis par des soldats venus à pieds depuis l’Ukraine. Kiev dément toute implication dans les attaques et assure qu’il s’agirait de combattants russes opposés à Vladimir Poutine. Pour l’heure, deux groupes militaires ont revendiqué les frappes : la « Légion Liberté pour la Russie » et le radical « Corps des volontaires russes », fondé par un suprémaciste blanc d’extrême droite en quête d’une Russie exclusivement aux mains d’individus « ethniquement russes ». Les chaînes d’infos sont en boucle depuis 24h après l’accident qui a provoqué la mort de trois policiers. L’affaire rappelle l’accident provoqué par Pierre Palmade il y a quelques mois et sur les chaînes d’infos, les mêmes questions, les mêmes recherches de solutions. Et, souvent, la même récupération politique. Une infirmière est décédée au CHU de Reims ce lundi après avoir été agressée au couteau par un patient. En 2022, les agressions contre les médecins et le personnel soignant ont augmenté de 23%. Le gouvernement veut-il mettre en place un impôt sur les plus riches pour financer la Transition écologique française ? Le ministre du même titre dit oui, le porte-parole du gouvernement dit non. Un bel exemple de cohérence gouvernementale. Le RN Jean-Philippe Tanguy était remonté contre la Première ministre ce mardi à l’Assemblée. Il l’accuse d’avoir favorisé les concessions d’autoroute, ce à quoi Elisabeth Borne ricanait doucement depuis son banc. C’est finalement le ministre des Transports, Clément Beaune, qui lui a répondu.