19h30 Médias : la Russie frappe l’Ukraine à 20km des frontières européennes

19ème jour de guerre en Ukraine. Ce week-end, plusieurs journalistes ont été pris pour cible à Irpin, dans le nord du pays. Le journaliste américaine, Brent Renaud, a été tué. A Yavoriv, l’armée russe a ciblé une base militaire toute proche des frontières de l’Union européenne et donc de l’OTAN. Pour faire réagir l’Occident, le gouvernement ukrainien a diffusé ce week-end une vidéo mettant en scène le bombardement de Paris. Sur la télévision russe, on ne comprend pas pourquoi la guerre devrait s’arrêter à l’Ukraine. On suggère même d’aller prendre la Georgie, la Moldavie et, si la Russie doit perdre, « réduire le monde en cendres ». Le Kremlin a décidé de fermer la plateforme Instagram. Pour les influenceuses russes, c’est l’incompréhension. Arrivé à Agen ce week-end pour son grand meeting, Éric Zemmour a été la cible d’un jet d’œuf. Un événement repris par tous les médias que le polémiste a rapidement voulu tourner à son avantage. Jean Lassalle ne fait pas partie des 9 candidats présents pour la grande soirée « La France face à la guerre » organisée par TF1. Sur le plateau de ///, le candidat n’a pas caché son mécontentement. Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud ne seront pas non plus présents. En réalité, la présence ou l’absence des candidats s’expliquent. A l’ouverture du sommet de Versailles, Emmanuel Macron s’est dit « inquiet » et « pessimiste » face aux journalistes français. Quelques minutes plus tard pourtant, il s’est dit « optimiste » face à la presse anglaise. En réalité, le président a bien dit la même chose. Dans sa version anglaise, il se disait en fait « de nature optimiste ».