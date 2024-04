19h30 Médias : la situation d’Israël de plus en plus délicate après différentes frappes

Benyamin Netanyahou est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Ce lundi, un convoi humanitaire d’une ONG américaine a été frappé par l’armée israélienne à Gaza, provoquant la mort de sept travailleurs humanitaires. Face à l’ampleur du scandale, les autorités israéliennes ont fini par reconnaître leurs erreurs. Les Etats-Unis, allié historique d’Israël commencent doucement à prendre leurs distances. En parallèle, une frappe imputée à Israël a touché une annexe de l’ambassade d’Iran à Damas. Bilan, une dizaine de morts dont sept Gardiens de la révolution, branche armée de la République islamique d’Iran. Une information reprise par les médias du monde entier. La Syrie et l’Iran promettent eux une vengeance. En Israël, les manifestations anti-gouvernementales et contre Benyamin Netanyahou se multiplient avec de nombreuses pancartes à charge. Certains médias du pays affirment que ces manifestations ne sont que de la propagande de gauche contre la droite du chef d’Etat israélien. La légalisation du cannabis en Allemagne a relancé les débats dans l’hexagone. En France, le marché est estimé à cinq milliards d’euros par an alors que l’on compte 5 millions de consommateurs quotidiens. Le débat d’une légalisation est-il alors vraiment relancé ? Si on entrouvre la porte sur les plateaux de télévision, le gouvernement n’a jamais été aussi ferme sur la question. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont serré les boulons depuis plusieurs semaines avec la fameuse opération « Place nette XXL ». La France chasse plus que jamais les trafiquants aux quatre coins du pays. Cependant le point de vue présidentiel a tout de même beaucoup évolué sur la question ces dernières années. Mais désormais la nouvelle doctrine présidentielle est de démanteler les trafics et frapper les consommateurs au porte-monnaie avec des amendes. Pendant ce temps-là en Allemagne, la légalisation du cannabis a été célébrée comme une victoire en Coupe du Monde. Cependant la loi est plus complexe qu’elle n'y paraît. Place au Com 2027. Xavier Bertrand était invité de France Inter ce mardi matin et ne semblait pas de très bonne humeur. Julien Bayou a lui démissionné après une plainte déposée par son ancienne compagne pour harcèlement morale et violences psychologiques. Sandrine Rousseau s’est elle félicitée de cette démission.

