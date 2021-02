19h30 Médias : la stratégie "Zéro Covid" est-elle possible en France ?

En savoir plus sur Yann Barthes

La baisse des indicateurs de l’épidémie se poursuit depuis plusieurs jours. Lundi, l’Europe a enregistré son plus faible nombre de nouveaux cas depuis le 15 octobre dernier. De quoi faire taire les plus pessimistes des dernières semaines, mais est-ce assez pour se croire sorti d’affaires ? Pas si sûr. On est encore très loin du « Zéro cas », un objectif fixé par plusieurs pays d’Asie et du Pacifique afin de mettre un point final à l’épidémie. C’est le cas notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui fait figure d’élève modèle dans la lutte contre le coronavirus. Pour appliquer cette stratégie du « Zéro cas » en France, il va falloir s’y mettre franchement et avec beaucoup, beaucoup de discipline. Pour y parvenir, il faudrait d’abord mettre en place un confinement strict pendant deux mois, puis fermer les frontières et mettre en place des quarantaines strictes pour les voyageurs de retour de l’étranger, mais aussi renforcer le désormais célèbre « Tester, tracer, isoler » et créer des frontières entre les régions. Bref, mettre en place un grand nombre de mesures potentiellement liberticides et ça, pas sûr que ce soit possible en France. Une note d’optimisme sur le front de la Culture : la ministre Roselyne Bachelot s’est dite ouverte à des « concerts expérimentaux » pour évaluer le risque de contaminations. Ce n’est pas vraiment nouveau : en août dernier, l’Allemagne avait réalisé des tests similaires, avec des résultats plutôt encourageants. Qu’est-il arrivé à la fille de l’émir de Dubaï ? En 2018, la princesse Latifa avait été arrêtée quelques jours après avoir tenté de fuir le pays pour la deuxième fois. Depuis, silence radio. Jusqu’à cet après-midi : la BBC a dévoilé une vidéo exclusive de la jeune femme qui affirme être séquestrée. La bonne nouvelle de ce début de semaine nous vient de l’autre côté de l’Atlantique et on a bien senti que, pour une fois, les médias étaient ravis d’avoir une info positive à raconter : Meghan Markle et le prince Harry attendent leur second enfant. L’annonce a été faite ce lundi matin et rien, absolument rien, n’a été laissé au hasard.