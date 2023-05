19h30 Médias : la tournée européenne de Volodymyr Zelensky ulcère la télévision russe

Les chaînes d’Etat russes n’ont pas perdu une miette de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Mais elles n’ont manifestement pas vu la même chose que les médias occidentaux. Rien ne va plus entre la France et l’Italie depuis le clash retentissant entre notre ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. La situation était déjà tendue, mais voir l’Espagne s’en mêler a fait déborder le vase italien. Contrairement aux apparences, chez les Républicains américains, il n’y a pas que Donald Trump. Une femme espère faire changer le parti et s’imposer dans le débat public et donc dans la campagne pour l’élection de 2024 : Nancy Mace. Faussement progressiste, elle est invitée par tous les médias ces derniers jours après avoir accusé Hunter Biden, le fils de Joe Biden, d’être lié à un réseau de prostitution. En Italie, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, veut reprendre la main sur la télévision publique, la RAI.