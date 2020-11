19h30 Médias : les images choc du passage à tabac d’un producteur par la police

En savoir plus sur Yann Barthes

Sale semaine pour Gérald Darmanin : après les images de l’évacuation brutale d’un camp de réfugiés place de la République à Paris, le ministre de l’Intérieur a de nouveau dû s’exprimer ce jeudi après la diffusion d’un reportage choc de Loopsider. Le média a recueilli le témoignage de Michel, un producteur de musique, passé à tabac par trois policiers du 17e arrondissement de Paris, sans motif apparent. Les images de son agression, intégralement filmée grâce à la vidéo-surveillance de son local, ont permis de démentir la version officielle tenue par les trois policiers. L’IGPN a été saisie, les trois policiers ont été suspendus. C’est désormais une tradition : lorsqu’Emmanuel Macron s’adresse aux Français, ses ministres assurent le service après-vente dans les heures et les jours qui suivent. Depuis mardi soir, on a donc vu défiler le Premier ministre, le ministre de la Santé, de la Culture, du Travail pour détailler les nouvelles mesures prises par le président. Dans le reste de l’Europe, la situation sanitaire s’améliore. Les pubs anglais pourront rouvrir dès le 2 décembre. A Barcelone, les restaurateurs ont aussi reçu l’autorisation de rouvrir. En Allemagne, en revanche, la situation se dégrade. Angela Merkel vient d’ailleurs d’annoncer un renforcement des mesures sanitaires. Pour animer les repas de Noël à effectif réduit cette année, rien de mieux que de mettre sur la table le sujet des déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. Cette année, c’est le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti qui se retrouve au centre des critiques. Dans les médias du monde entier, on a rendu hommage à Diego Maradona ce jeudi. La légende du football s’est éteinte mercredi à l’âge de 60 ans. Un déchirement pour les Argentins qui se pressent depuis devant le palais présidentiel de Buenos Aires pour dire un dernier au revoir à « El Pibe de Oro ».