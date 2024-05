19h30 Médias : la visite polémique de Xi Jinping en France

Le président chinois Xi Jinping est arrivé en France pour une visite d’Etat de deux jours. L’occasion de célébrer 60 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la France et de renouer le dialogue sur un certain nombre de sujets. Une visite également polémique qui ne fait pas que des heureux. C’est la crise à France Inter. Pour avoir réitéré sa blague contre Netanyahou, Guillaume Meurice a été convoqué par Radio France à un entretien préalable à un possible licenciement le 16 mai prochain. D’ici-là, l’humoriste n’a pas le droit de citer à l’antenne. Dimanche soir, à l’heure de « Le Grand dimanche soir », l’émission pilotée par Charline Vanhoenacker dans laquelle Guillaume Meurice officie, les collègues de l’humoriste ont fait bloc autour de lui. Après avoir séché le 1er débat des européennes, Jordan Bardella était au rendez-vous. La tête de liste du Rassemblement national n’aura pas fait le déplacement pour rien.

