19h30 Médias : la visite sous haute tension d’Emmanuel Macron en Ukraine

Les chefs d’État français, allemand, italien et roumain étaient à Kiev ce mercredi pour apporter leur soutien à l’Ukraine et son président, Volodymyr Zelensky. Ensemble, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi et Klaus Iohannis se sont rendus à Kiev, la capitale, puis à Irpin pour constater de leurs propres yeux les dégâts causés par la guerre. La visite d’Emmanuel Macron en Ukraine est restée secrète jusqu’au tout dernier moment. Elle n’a été confirmée aux médias français que très tôt ce mercredi matin, alors que le président était déjà en route pour Kiev en compagnie des Premiers ministres italien et allemand. La campagne de l’entre-deux tours des élections législatives est rythmée par l’affrontement permanent entre le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et le patron des Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Chaque jour, les deux hommes s’interpellent par média et par réseaux interposés. Invitée au 20h de France 2 mardi soir, la Première ministre Elisabeth Borne a réagi au témoignage d’une femme accusant Damien Abad de tentative de viol en 2010. Elle est la troisième femme à accuser le nouveau ministre des Solidarités, dont le maintien au gouvernement est de plus en plus critiqué. Psychodrame chez Les Républicains : Nicolas Sarkozy, contre l’intérêt de son camp, a décidé de soutenir la candidate « Ensemble ! » Astrid Panosyan-Bouvet pour la 4ème circo de Paris… contre la candidate de son propre parti, Brigitte Kuster.