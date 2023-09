19h30 Médias - L’abaya polarise les débats

Depuis la prise de position ferme de Gabriel Attal sur le port de l’abaya à l’école, le sujet autour de cette tenue enflamme les médias. A l’heure de la rentrée des classes, lundi 4 septembre, les débats et inquiétudes sur ce thème n’ont pas faibli. Alors qu’Emmanuel Macron a lui aussi pris la parole sur l’abaya face à Hugo Travers, certaines figures de gauche sont eux montés au créneau. Emmanuel Macron a récemment fait appel aux entreprises privées afin de venir en aide aux Restos du cœur, en difficulté financière. Le milliardaire Bernard Arnault, auteur d’un don de 10 millions d’euros, a déchaîné certaines réactions ironiques de membres de la NUPES, qui dénoncent eux une opération de communication. Un terrible épisode de Sécheresse, conjugué au réchauffement climatique, frappe Mayotte depuis plusieurs semaines. Les nombreux soucis au niveau infrastructures n’arrangent rien et les Mahorais se débrouillent comme ils peuvent, alors qu’il n’y a plus d’eau potable. Condamné pour agression raciste en 2020 sur d’autres sportifs, la présence de Bastien Chalureau au sein du XV de France à quelques jours de la Coupe du monde à domicile, dérangent certains élus de La France Insoumise. Ce mardi, en conférence de presse, le joueur, toujours présumé innocent, s’est montré ému.