19h30 Médias : l’affaire autour du petit Emile polarise toutes les attentions

Depuis ce dimanche et la découverte d’un crâne appartenant au petit Emile, confirmée par des analyses génétiques, les médias sont presque en édition spéciale. Dans un communiqué du procureur d’Aix-en-Provence, on y apprend que des ossements du petit garçon disparu l’été dernier ont donc été retrouvés près de Vernet ce samedi. Une information forcément prioritaire qui a dû primer sur l’interview d’Alain Finkielkraut sur BFM TV. Sur Cnews, on a tout de même attendu quelques minutes avant d’interrompre le traditionnel plateau de Pâques. Dans la précipitation les JTs ont tous ouvert sur le sujet avec un traitement exceptionnel. Les médias se sont parfois sentis obligés de justifier leur couverture presque inédite à l’affaire avec des temps d’antenne particulièrement conséquents. BFM TV a battu tous les records avec 11h et 20 minutes sur les rebondissements de ce dimanche, une couverture XXL qui a quelque peu agacé Cnews. Malgré des éditions spéciales dans tous les sens ce dimanche autour de l’affaire Emile, les informations sur le sujet restent minimes. Les questions étaient toujours les mêmes dans les matinales, des questions que l’on retrouve à la Une des quotidiens nationaux ce lundi matin. Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre les très nombreux reporters sur le terrain, mais souvent sans succès. Les chaînes d’information ont donc tenté de décrocher différentes interviews avec des spécialistes en tout genre, ou encore la porte-parole de la gendarmerie nationale. Le spécialiste police-justice de BFM TV, Dominique Rizet s’est démultiplié du matin au soir, et en a profité pour livrer toutes ses théories. Place au Com 2027. Après une apparition polémique sur Twitch auprès d’un collectif de rappeurs il y a quelques semaines, Rachida Dati était invitée de la chaîne de radio Skyrock ce week-end. L’ambiance de l’émission Planète Rap était particulièrement bon enfant. La ministre de la Culture a fait le show et a beaucoup parlé d’elle. Gérald Darmanin avait lui annoncé qu’il pourrait quitter son poste de ministre de l’Intérieur après les Jeux Olympiques de Paris, mais finalement pas sûr.

